Клаудио Раньери: "Работаю 25 часов в сутки, чтобы помочь "Роме"

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери признался, что усердно работает для того, чтобы помочь команде. Специалист добавил, что анализирует игроков соперника, а также схемы, по которым играет противник.

- Надеюсь, последние поражения послужат для нас толчком вперед, - приводит слова Раньери Football Italia. - Нам следует подумать над этим. Я работаю 25 часов в сутки, чтобы помочь команде. Это сложно, но я стараюсь. Я анализирую действия футболистов соперника, а также схемы, по которым они играют.

Напомним, Раньери возглавил "Рому" 8 марта, сменив на этом посту Эусебио Ди Франческо. Его контракт с римлянами рассчитан до конца текущего сезона.

"Рома" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков после 29 туров.

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