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Клаудио Маркизио: «Спросил Погба, что он делает в «МЮ». Надеюсь на его возвращение в «Ювентус»

14:53
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио хотел бы, чтобы в туринский клуб вернулся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Французский хавбек выступал за туринцев с 2012-го по 2016 год.

— Когда встретился с Полем, спросил: «Что ты делаешь в «МЮ»? — приводит слова Маркизио Sport Mediaset. — Он должен был остаться в «Ювентусе». Я надеюсь на его возвращение, это будет хорошо и для него, и для туринского клуба.

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