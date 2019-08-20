Клаудио Маркизио: «После «Ювентуса» не смогу носить футболку другого итальянского клуба»

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, где может продолжить карьеру.

«У меня было предложение от китайской команды «Цзянсу Сунин». Но я отказался, — приводит слова Маркизио Sky Italia.

Связано ли это с тем, что этот клуб сотрудничает с «Интером»? Конечно, это сыграло определенную роль.

Япония или Саудовская Аравия? Посмотрим, как сложится в будущем. Но я могу сказать, что после «Ювентуса» не смогу носить футболку другого итальянского клуба. Так что будет рассматривать варианты только из зарубежа».

В прошлом сезоне хавбек выступал за «Зенит», провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Стал чемпионом в составе питерской команды.