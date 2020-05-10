Клаудио Маркизио: «Надеюсь, что мы скоро вернемся к футболу, потому что я оптимист и искренне скучаю по нему»

Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о возобновлении чемпионате Италии.

— В настоящий момент футбол находится в тисках этой ситуации, точно так же, как любая другая профессия, — приводит слова Маркизио Tuttosport. - Однако мы не должны забывать, что футбол является одной из десяти ведущих отраслей в Италии, с очень важным финансовым вкладом, в который вовлечены миллионы людей.

Футбол — это не просто элита игроков-миллионеров, которые появляются на первых полосах газет и управляют соцсетями. Те же игроки серии B и серии С, которые имеют совсем другие финансовые возможности, а также все менее заметные работники, которые зависят от вида спорта и получают зарплату, от которой зависит их семья. Например, персонал, занимающийся лечением, физиотерапевты, службы безопасности и средства массовой информации.

Я надеюсь, что мы скоро вернемся к игре, потому что я оптимист, я люблю футбол и искренне скучаю по нему.

Я читал, что ведутся дискуссии по поводу риска заражения, но я не хотел бы, чтобы люди ждали, когда будет нулевой риск, потому что такое невозможно в контактном спорте, каким футбол и является.

Мы должны максимально снизить риски, но если будем жать, пока он станет нулевым, то больше никогда не будем играть.