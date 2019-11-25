Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Клаудио Марикизио: «Де Лигт в матче с «Аталантой» показал, насколько он важен для «Ювентуса»

11:44
Теги:

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:1).

— Энергия Антонио Конте передается игрокам на поле, — передает слова Маркизио Canale 5. — Сейчас это гонка на двух лошадях. «Интер» обретает свою душу и имеет большой баланс.

«Ювентус добился большой победы в Бергамо над «Аталантой». Им было очень тяжело, но они смогли победить благодаря большим игрокам.

Я видел талант де Лигта. Его критикуют, но против «Аталанты» он показал, насколько он важен для команды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир