Клаудио Марикизио: «Де Лигт в матче с «Аталантой» показал, насколько он важен для «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:1).

— Энергия Антонио Конте передается игрокам на поле, — передает слова Маркизио Canale 5. — Сейчас это гонка на двух лошадях. «Интер» обретает свою душу и имеет большой баланс.

«Ювентус добился большой победы в Бергамо над «Аталантой». Им было очень тяжело, но они смогли победить благодаря большим игрокам.