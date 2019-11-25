Клаудио Марикизио: «Де Лигт в матче с «Аталантой» показал, насколько он важен для «Ювентуса»
11:44
Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:1).
— Энергия Антонио Конте передается игрокам на поле, — передает слова Маркизио Canale 5. — Сейчас это гонка на двух лошадях. «Интер» обретает свою душу и имеет большой баланс.
«Ювентус добился большой победы в Бергамо над «Аталантой». Им было очень тяжело, но они смогли победить благодаря большим игрокам.
Я видел талант де Лигта. Его критикуют, но против «Аталанты» он показал, насколько он важен для команды.
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