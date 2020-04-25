Клаудио Лотито: «Те, кто выступают против возобновления чемпионата Италии, не знают, о чем говорят»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито считает, что сезон-2019/20 в Италии должен быть доигран до конца.

— Сейчас мы говорим не о нашей борьбе с «Ювентусом» в турнирной таблице («Лацио» отстает от лидирующего в серии А «Юве» на 1 очко — прим. «СЭ»), а о последствиях, с которыми мы столкнемся, если сезон отменят, — приводит Football Italia слова Лотито. — Те люди, которые выступают против возобновления чемпионата, не знают, о чем говорят. Футбол — индустрия, в которой крутятся большие деньги, а оборот финансов составляет более 1,2 миллиарда фунтов. Мы должны учитывать последствия. Я надеюсь, что моя команда продолжит выступления с того же места, на котором мы остановились, с тем же желанием достичь определенных целей.

Сезон-2019/20 в Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Италии 192 994 случая коронавируса — третий показатель в мире. Умерли 25 969 человек, выздоровели — 60 498.