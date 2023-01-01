Зеедорф: «Я действительно ждал, что получу предложения из серии А»

Бывший полузащитник «Интера» и «Милана» Кларенс Зеедорф разочарован отсутствием предложений из Италии.

46-летний специалист остается без тренерской работы с лета 2019 года — с момента ухода с поста главного тренера сборной Камеруна.

«Я действительно ждал, что получу предложения из серии А, но, к сожалению, не получил их. Это разочаровало меня. Я по-прежнему открыт для этой возможности, я хотел бы снова тренировать», — приводит слова Зеедорфа La Gazzetta dello Sport.

Ранее Зеедорф возглавлял испанский «Депортиво», китайский «Шэньчжэнь» и итальянский «Милан».