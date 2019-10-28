Китайский клуб предлагает Манджукичу зарплату в 9 миллионов евро

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич получил предложение о двухлетнем контракте от китайского «Гуанчжоу Фули». За это время 33-летний хорват может заработать 9 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать нападающего зимой за 5 миллионов евро. По информации итальянских СМИ, на Манджкича претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Форвард не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Хорват не только остался вне заявки на Лигу чемпионов, но и даже не тренируется с командой.

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