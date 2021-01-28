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Кьеза заявил, что «Ювентус» хочет выиграть Кубок Италии

07:49
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза после победы над СПАЛ в Кубке Италии отметил, что команда хочет побеждать в каждом турнире. В полуфинале туринцы встретятся с «Интером».

— Нам важен Кубок Италии, и мы хотим пройти весь путь до конца в каждом соревновании, — цитирует RAI Sport Кьезу. — Мы хотим выиграть Кубок Италии, но сначала нам нужно сосредоточиться на матче серии А с «Сампдорией» в эти выходные, а затем у нас будет полуфинал с «Интером». У нас очень плотный календарь, но мы отличная команда и готовы к любым испытаниям. Я должен продолжать отдавать все силы этой команде и клубу.

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