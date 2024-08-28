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Кьеза — о скором переходе в «Ливерпуль»: «Готов начать новое приключение»

Алина Савинова
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Полузащитник Федерико Кьеза попрощался с фанатами «Ювентуса» в свете своего скорого перехода в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы подпишут 26-летнего вингера за 13 миллионов евро и бонусы.

«Готов начать это новое приключение и хотел бы попрощаться с фанатами «Ювентуса». Спасибо за вашу поддержку, вы все равно остаетесь в моем сердце. Это грустно, но я действительно счастлив из-за возможности начать новый этап. Я очень рад. Вместе с семьей мы не можем дождаться этого момента», — приводит Goal слова Кьезы.

Кьеза выступает за туринцев с лета 2022 года. Он провел за итальянскую команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: Goal
Федерико Кьеза
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
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