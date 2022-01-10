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Кьеза пропустит шесть месяцев из-за травмы колена

14:13
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Медобследование подтвердило травму связок колена у нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы. Он пропустит около шести месяцев, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Нападающий «Ювентуса» получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:3).

24-летний итальянец в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил 4 мяча при 4 голевых передачах.

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Иван Шитик все материалы автора

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