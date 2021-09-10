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Кьеза пропустит матч «Ювентуса» с «Наполи»

13:21
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В «Ювентусе» сообщили, что форвард Федерико Кьеза пропустит матч 3-го тура серии А с «Наполи» из-за травмы.

Футболист получил повреждение в расположении сборной Италии. После медицинского обследования у Кьезы не было выявлено серьезных повреждений, однако он все равно пропустит субботний матч.

Также в игре не будут участвовать Пауло Дибала, Данило, Алекс Сандро, Родриго Бентанкур и Хуан Куадрадо. Игроки возвращаются из расположения сборных.

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится завтра, 11 сентября. Начало — в 19.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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