Кьеза пропустит матч «Ювентуса» с «Наполи»
13:21
В «Ювентусе» сообщили, что форвард Федерико Кьеза пропустит матч 3-го тура серии А с «Наполи» из-за травмы.
Футболист получил повреждение в расположении сборной Италии. После медицинского обследования у Кьезы не было выявлено серьезных повреждений, однако он все равно пропустит субботний матч.
Также в игре не будут участвовать Пауло Дибала, Данило, Алекс Сандро, Родриго Бентанкур и Хуан Куадрадо. Игроки возвращаются из расположения сборных.
Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится завтра, 11 сентября. Начало — в 19.00 (мск).
Читайте также
Падение в пропасть. Российскому игроку прочили яркое будущее в НХЛ, а теперь в 25 лет он никому не нужен
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю