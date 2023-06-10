Кьеза принял решение покинуть «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза решил покинуть туринский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, форвардом интересуется «Бавария» и «Ливерпуль». Руководство команды оценивает итальянца в 35 миллионов евро.

25-летний нападающий выступает за итальянскую команду с лета 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года.

В минувшем сезоне Кьеза провел 33 матча за «Ювентус», в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.