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Кьеза получил травму голеностопа в матче с «Наполи»

10:17
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму голеностопа в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0), сообщает Football Italia.

23-летний итальянец был заменен в перерыве встречи. Футболист уже травмировал голеностоп в этом месяце, в матче против «Сассуоло» (3:1) 10 января.

В сезоне-2020/21 Кьеза провел 22 матча за «Ювентус», на его счету 6 голов и 6 результативных передач.

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