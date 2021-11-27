Кьеза не поможет «Ювентусу» в матче с «Салернитаной» из-за травмы, Маккенни пройдет медобследование
В матче 14-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:1) травмы получили два игрока «Ювентуса» — Федерико Кьеза и Уэстон Маккенни.
В перерыве Кьезу заменил Федерико Бернардески. Как заявил главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри, он пропустит матч против «Салернитаны», который состоится в ближайший вторник, сообщает Football Italia. Он и Уэстон Маккенни завтра пройдут медобследование. Американец также был заменен из-за травмы.
24-летний Федерико Кьеза в текущем сезоне провел 16 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил три мяча при трех голевых передачах.
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