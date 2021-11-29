Кьеза из-за травмы не сыграет в этом календарном году

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза из-за повреждения не сможет сыграть в этом календарном году. Об этом сообщил главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри, информирует Sky Sport Italia.

У итальянца диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне Кьеза провел 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.