Кьеза готов перейти из «Ювентуса» в «Ливерпуль»
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Фабрицио Романо.
Сам футболист готов к переходу в новый клуб и воодушевлен возможностью играть за английскую команду.
Отмечается, что с вопросами по контракту проблем не возникнет.
Кьеза выступает за туринцев с лета 2022 года. Он провел за команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
3
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Торино
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|0 : 1
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|0 : 0
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|2 : 1
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|1 : 2
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|3 : 0
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|1 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2
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