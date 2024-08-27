Кьеза готов перейти из «Ювентуса» в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Фабрицио Романо.

Сам футболист готов к переходу в новый клуб и воодушевлен возможностью играть за английскую команду.

Отмечается, что с вопросами по контракту проблем не возникнет.

Кьеза выступает за туринцев с лета 2022 года. Он провел за команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.