Кьеза доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Лацио»
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился впечатлениями после матча с «Лацио» (3:1) в 26-м туре чемпионата Италии.
«Мы показали отличную игру, но только после пропущенного гола, который был нашей ошибкой, — цитирует специалиста Football Italia 7 марта. — Мы показали твердость характера, и я думаю, что мы будем биться до конца (за чемпионство — Прим. «СЭ»), если продолжим так играть.
Ничья с «Вероной» — это было тяжело. Все решили детали. Сегодня мы дали серьезный ответ. «Лацио» показал себя отличной командой. Они всегда борются за топ-4, это был большой матч. Хотя, если мы хотим выиграть скудетто, для нас все матчи такие».
В составе победителей дубль сделал Альваро Мората. Один из мячей он забил с пенальти.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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