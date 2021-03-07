Кьеза доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Лацио»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился впечатлениями после матча с «Лацио» (3:1) в 26-м туре чемпионата Италии.

«Мы показали отличную игру, но только после пропущенного гола, который был нашей ошибкой, — цитирует специалиста Football Italia 7 марта. — Мы показали твердость характера, и я думаю, что мы будем биться до конца (за чемпионство — Прим. «СЭ»), если продолжим так играть.

Ничья с «Вероной» — это было тяжело. Все решили детали. Сегодня мы дали серьезный ответ. «Лацио» показал себя отличной командой. Они всегда борются за топ-4, это был большой матч. Хотя, если мы хотим выиграть скудетто, для нас все матчи такие».

В составе победителей дубль сделал Альваро Мората. Один из мячей он забил с пенальти.