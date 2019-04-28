"Кьево" сыграл вничью с "Пармой" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 1:1. Голы в матче забили Юрай Куцка и Риккардо Меджорини.

"Парма" располагается на 15-м месте, имея в активе 37 очков. "Кьево" замыкает турнирную таблицу, набрав 15 очков.

В другом матче дня СПАЛ сыграл вничью с "Дженоа" (1:1)

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Кьево" – "Парма" – 1:1 (0:1)

Голы: Куцка, 38 (0:1). Меджорини, 66 (1:1).

"Кьево": Шемпер, Цесар, Барба, Бани, Хетемай (Карамоко, 86), Н.Ригони, Депаоли, Меджорини, Стемпиньски (Пеллиссьер, 63), Лерис, Виньято (Кийен, 79).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гаццола (Л.Ригони, 79), Димарко, Бастони, Барилла, Куцка, Скоццарелла (Спрокати, 79), Жервинью, Силигарди (Штулац, 87).

Предупреждения: Цесар, 32. Лерис, 37. Гаццола, 67. Барба, 72. Бруну Алвеш, 80. Жервинью, 90+3.

Судья: Сакки (Италия).

28 апреля. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"СПАЛ" – "Дженоа" – 1:1 (1:0)

Голы: Фелипе, 36 (1:0). Лападула, 56 (1:1).

СПАЛ: Вивиано, Фелипе (Реджини, 60), Викари, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Фарес, Мурджа, Лаццари, Флоккари (Антенуччи, 72), Петанья (Палоски, 85).

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Гюнтер (Лападула, 46), Ромеро, Радованович, Лазович, Лерагер, Маццителли (Ролон, 40), Пандев (Бираски, 68), Куаме.

Предупреждения: Фелипе, 4. Викари, 39. Петанья, 53. Ромеро, 62. Ролон, 66. Лападула, 81.

Судья: Масса (Италия).

28 апреля. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

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