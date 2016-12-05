"Кьево" сыграл вничью с "Дженоа"

"Кьево" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Дженоа" (0:0). На 37-й минуте встречи полузащитник хозяев Вальтер Бирса не сумел реализовать пенальти.

После 15 туров серии А "Кьево" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Дженоа" располагается на 11-й строчке с 20 баллами.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Кьево" - "Дженоа" - 0:0

Нереализованный пенальти: Бирса, 37 (мимо)

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Фрэ, де Гузман, Бирса (Хетемай, 73), Радованович, Кастро, Меджорини (Флоро Флорес, 69), Инглезе (Пеллиссьер, 63).

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Муньос, Фьямоцци, Иццо, Ригони, Мигел Велозу (Кофи, 46), Ринкон, Лазович, Пандев (Нинкович, 56), Симеоне (Гакпе, 85).

Предупреждения: Меджорини, 45. Муньос, 46. Ригони, 61. Хетемай, 74. Лазович, 90+3.

Судья: Руссо.

5 декабря. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.