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«Кьево» обвиняет игрока «Пизы» в расизме

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В итальянской серии В после вчерашнего матча «Пиза» — «Кьево» (2:2) начался расистский скандал.

На официальном сайте веронского клуба опубликовано заявление в связи с инцидентом. В нем говорится, что футболист «Пизы» Микеле Маркони позволил себе расистское высказывание в адрес полузащитника «Кьево» Джоэла Оби, упомянув восстание рабов. Указано также, что эту фразу слышали несколько человек на поле, но арбитр не принял меры.

Заявление также сделала и «Пиза». В нем отмечается, что Маркони отрицает, что оскорблял соперника как-либо, в том числе и по расовому признаку. Итальянская лига проведет расследование по этому поводу.

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