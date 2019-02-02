"Кьево" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Италии (2:2). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Франческо Капуто.

"Кьево" занимает последнее место в турнирной табице, имея в активе 9 очков. "Эмполи" с 18 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Эмполи" - "Кьево" - 2:2 (1:2)

Голы: Джаккерини, 31 (0:1). Стемпиньски, 45+1 (0:2). Капуто, 45+2 (1:2). Капуто, 52 (2:2).

"Эмполи": Проведель, Паскуаль, Сильвестре, Весели, Расмуссен, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Мчедлидзе, 82), Траоре, Фариас (Оберлен, 58), Капуто.

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Ярошиньски (Фрэ, 83), Хетемай, Ригони, Кийен (Диуссе, 58), Пеллиссьер (Джорджевич, 29), Джаккерини, Стемпиньски.

Предупреждения: Ярошиньски, 25. Барба, 90+2.

Судья: Ди Белло.

02 февраля. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

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