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Кессье начал переговоры о новом контракте с «Миланом»

13:41
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье начал обсуждение нового контракта с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 23-летний ивуариец зарекомендовал себя важным игроком команды, поэтому руководство клуба предложило продление соглашение. Текущий контракт рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Кессье провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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