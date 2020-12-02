Кессье начал переговоры о новом контракте с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье начал обсуждение нового контракта с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 23-летний ивуариец зарекомендовал себя важным игроком команды, поэтому руководство клуба предложило продление соглашение. Текущий контракт рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Кессье провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.