Кьеру предстоит перенести операцию на колене

Защитнику «Милана» Симону Кьеру предстоит перенести операцию на ноге, сообщает в Twitter Антонио Витьелло.

В матче 15-го тура серии А против «Дженоа» (3:0), который прошел 1 декабря, футболист получил травму. В ходе полного медицинского обследования выяснилось, что игроку необходима артроскопия левого колена для восстановления поврежденной связки.

Сроки восстановления 32-летнего датчанина станут известны позже.