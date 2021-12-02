Кьеру предстоит перенести операцию на колене
17:43
Защитнику «Милана» Симону Кьеру предстоит перенести операцию на ноге, сообщает в Twitter Антонио Витьелло.
В матче 15-го тура серии А против «Дженоа» (3:0), который прошел 1 декабря, футболист получил травму. В ходе полного медицинского обследования выяснилось, что игроку необходима артроскопия левого колена для восстановления поврежденной связки.
Сроки восстановления 32-летнего датчанина станут известны позже.
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