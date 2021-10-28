Кьер продлил контракт с «Миланом»

Датский защитник «Милана» Симон Кьер продлил контракт с клубом. Как сообщается на официальном сайте «россонери», соглашение рассчитано до июня 2024 года. Прошлый контракт истекал летом 2022 года.

Зарплата защитника за сезон составит 1,5 миллиона евро. По предыдущему контракту игрок получал 1,2 миллиона евро.

32-летний датский футболист перешел в «Милан» в январе 2020 года. Кьер за это время сыграл за «Милан» 66 матчей и забил один гол.