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Кьер покинет «Аталанту» в январе

15:55
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Агент защитника Симона Кьера подтвердил, что в январе его клиент покинет «Аталанту». Итальянский клуб арендовал 30-летнего датчанина у «Севильи» в последний день летнего трансферного окна.

— Ситуация в «Аталанте» неприемлема для Симона, — цитирует Миккеля Бека Ekstrabladet. — Если тренер не рассчитывает на него, то лучше расстаться и не терять зря время. Я уже работаю над поиском клуба, где Симон будет всем доволен.

Кьер провел за «Аталанту» 6 матчей в нынешнем сезоне. Игрок ищет клуб, где сможет получить стабильную игровую практику перед Евро-2020.

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