Кьер близок к продлению контракта с «Миланом»
Защитник «Милана» Симон Кьер близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Педро Алмейда.
По информации источника, «россонери» предлагают 32-летнему датчанину соглашение до 2024 года, сам футболист хочет продолжить выступления за команду.
Simon #Kjaer is close to extending his contract with Milan until 2024. The Danish defender wants to stay in Italian club. ??? #Milan— Pedro Almeida (@pedrogva6) September 17, 2021
Кьер выступает за «Милан» с января 2020 года, в сезоне-2021/22 футболист провел 3 матча за команду и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
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