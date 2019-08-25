Кьеллини заявил, что «Ювентус» пытается изменить свой ДНК при Сарри

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини — об изменениях, которые пытается внедрить новый главный тренер Маурицио Сарри.

— В нашей команде есть великие чемпионы, — цитирует Кьеллини Football Italia. — У нас было много изменений, и мы хотели бы поднять планку, пытаясь немного изменить наш ДНК, но сохранить основы нашей ежедневной работы, которые должны быть фундаментом для каждого принципа футбола.

«Ювентус» в первом туре чемпионата Италии обыграл «Парму» (1:0). Сарри не присутствовал на матче из-за болезни.

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