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Кьеллини закончит карьеру в 2021 году и получит должность в структуре «Ювентуса»

12:23

Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с «Ювентусом» до 2021 года, а по окончанию соглашения завершит карьеру, сообщает Tuttosport.

По информации источника, новый контракт 35-летнего итальянца будет действовать до конца июня 2021 года. Летом следующего года Кьеллини завершит карьеру и займет должность в структуре «Ювентуса».

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 3 матча и забил 1 гол. Большую часть времени Кьеллини восстанавливался от разрыва крестообразной связки.

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