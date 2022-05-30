Кьеллини: «Я точно вернусь в «Ювентус». Чувствую Турин своим домом»
Защитник Джорджо Кьеллини поделился мнением о продолжении карьеры не в Италии.
«Я хотел бы попробовать новый опыт, даже в личной жизни. После я точно вернусь в «Ювентус» — чувствую Турин своим домом», — приводит слова Кьеллини La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что 37-летний итальянец договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси» по зарплате и сроку контракта. Защитник покинет «Ювентус» по окончании сезона.
Кьеллини выступал за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|31
|
18
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|2 : 0
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|0 : 3
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|0 : 0
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|0 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10
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