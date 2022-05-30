Кьеллини: «Я точно вернусь в «Ювентус». Чувствую Турин своим домом»

Защитник Джорджо Кьеллини поделился мнением о продолжении карьеры не в Италии.

«Я хотел бы попробовать новый опыт, даже в личной жизни. После я точно вернусь в «Ювентус» — чувствую Турин своим домом», — приводит слова Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что 37-летний итальянец договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси» по зарплате и сроку контракта. Защитник покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.