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Кьеллини во время матча с «Дженоа» обнялся с Шевченко

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Андрей Шевченко и Джорджо Кьеллини. Фото Twitter
Андрей Шевченко и Джорджо Кьеллини. Фото Twitter
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«Ювентус» в матче 16-го тура чемпионата обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.

Во время встречи защитник туринцев Джорджо Кьеллини обнялся с главным тренером генуэзцев Андреем Шевченко.

Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021 года. С 1999 по 2006 форвард выступал за «Милан».

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Сергей Разин все материалы автора

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