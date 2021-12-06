Кьеллини во время матча с «Дженоа» обнялся с Шевченко
01:07
«Ювентус» в матче 16-го тура чемпионата обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.
Во время встречи защитник туринцев Джорджо Кьеллини обнялся с главным тренером генуэзцев Андреем Шевченко.
Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021 года. С 1999 по 2006 форвард выступал за «Милан».
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