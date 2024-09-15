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Сегодня, 19:07

Кьеллини вернулся в «Ювентус» на управленческий пост

Алина Савинова
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«Ювентус» объявил о назначении бывшего защитника команды и сборной Италии Джорджо Кьеллини на должность руководителя отдела институциональных футбольных отношений.

Как сообщает пресс-служба туринцев, начиная с 16 сентября 40-летний специалист будет отвечать за отношения с национальными и международными футбольными организациями.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год. Вместе с командой он стал 9-кратным чемпионом Италии, а также 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого, он является чемпионом Европы 2020 года и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в составе национальной сборной Италии.

На клубном уровне защитник также играл за «Ливорно», «Фиорентину» и «Лос-Анджелес». В декабре 2023 года он объявил о завершении карьеры футболиста.

Джорджо Кьеллини
Футбол
ФК Ювентус
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 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
2
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
3
 Интер 3 2 1 0 8-2 7
4
 Удинезе 3 2 1 0 4-2 7
5
 Верона 3 2 0 1 5-3 6
6
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
7
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
8
 Наполи 3 2 0 1 5-4 6
9
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
10
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
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 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
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 Парма 3 1 1 1 4-4 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
16
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
17
 Кальяри 3 0 2 1 1-2 2
18
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
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 Монца 3 0 2 1 2-3 2
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 Венеция 4 0 1 3 1-8 1
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