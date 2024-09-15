Кьеллини вернулся в «Ювентус» на управленческий пост
«Ювентус» объявил о назначении бывшего защитника команды и сборной Италии Джорджо Кьеллини на должность руководителя отдела институциональных футбольных отношений.
Как сообщает пресс-служба туринцев, начиная с 16 сентября 40-летний специалист будет отвечать за отношения с национальными и международными футбольными организациями.
Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год. Вместе с командой он стал 9-кратным чемпионом Италии, а также 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого, он является чемпионом Европы 2020 года и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в составе национальной сборной Италии.
На клубном уровне защитник также играл за «Ливорно», «Фиорентину» и «Лос-Анджелес». В декабре 2023 года он объявил о завершении карьеры футболиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
2
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
3
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
7
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
8
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
9
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
10
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
11
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
12
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
16
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
17
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 0
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|4 : 0
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|1 : 1
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|3 : 2
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|0 : 0
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|- : -
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|- : -
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0