Кьеллини вернулся в «Ювентус» на управленческий пост

«Ювентус» объявил о назначении бывшего защитника команды и сборной Италии Джорджо Кьеллини на должность руководителя отдела институциональных футбольных отношений.

Как сообщает пресс-служба туринцев, начиная с 16 сентября 40-летний специалист будет отвечать за отношения с национальными и международными футбольными организациями.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год. Вместе с командой он стал 9-кратным чемпионом Италии, а также 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого, он является чемпионом Европы 2020 года и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в составе национальной сборной Италии.

На клубном уровне защитник также играл за «Ливорно», «Фиорентину» и «Лос-Анджелес». В декабре 2023 года он объявил о завершении карьеры футболиста.