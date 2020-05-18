Кьеллини считает, что Мбаппе лучше Неймара

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о форварде «ПСЖ» Кильяне Мбаппе. Он считает, после завершения карьеры Лионеля Месси и Криштиану Роналду именно француз будет главным фаворитом на «Золотой мяч».

— Это уникальный футболист. Впервые я увидел его по телевизору в сезоне-2016/17, когда «Манчестер Сити» и «Монако» играли в Лиге чемпионов, — приводит слова Кьеллини Fottball Italia. — В перерыве я спросил Фабио Паратичи: «Кто это? Откуда он? Он ответил: «Да, я знаю его. Мы следили за ним одно время. Отличный нападающий, ему всего 18 лет».

Сейчас ему 21 год, уже стал чемпионом мира. Скорость, техника, инстинкт — у него есть все. Думаю, что Мбаппе лучше, чем Неймар, более последовательный.