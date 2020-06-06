Кьеллини рассказал о переговорах с «Реалом» и «Ман Сити»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о двух случаях, когда мог покинуть команду.

— Дважды я был очень близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус», в 2010 и 2011 годах, — приводит Football Italia слова Кьеллини. — В первый раз мог уйти в «Реал», во второй — в «Манчестер Сити». Был очень близок к уходу в «Королевский клуб». Мой агент общался с представителями «Реала», но тогда в команду только пришел Жозе Моуринью и хотел, чтобы ему приобрели его соотечественника Рикарду Карвалью. «Ювентус» был счастлив, что я остался. Во второй раз я встречался с представителями «Ман Сити», но из этого ничего не вышло.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.