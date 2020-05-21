Кьеллини признался, что восхищается «кусачим нравом» Суареса

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о форварде «Барселоны» и сборной Уругвая Луисе Суаресе. У игроков случилсь конфликт на чемпионате мира 2014 года: тогда Суарес укусил Кьеллини во время матча, за что потом получил длительную дисквалификацию.

— Правда в том, что я восхищаюсь Суаресом и его выходками, потому что без них он был бы обычным игроком, — приводит слова Кьеллини Football Italia. — В тот день на чемпионате мира в 2014 году ничего странного не произошло. Почти весь матч я держал Эдинсона Кавани, и он не давал мне расслабиться. Внезапно я понял, что меня укусили за плечо. Это случилось, вот и все. В борьбе один на один есть разные стратегии.

Мы с Суаресом похожи. Мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через несколько дней после игры, и он не должен был извиняться. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим. Спортивная злость — это часть игры. Нужно быть изобретательным, чтобы одолеть соперника.