Кьеллини предполагает, что вернется на поле в феврале-марте

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о предполагаемых сроках возвращения на поле. Ранее он получил разрыв крестообразной связки колена.

— Думаю, что я вернусь на поле в феврале-марте, — цитирует Кьеллини Tuttomercatoweb. — К сожалению, до этого еще долго. Я провел несколько дней за границей, и завтра я продолжу реабилитацию, которая проходит хорошо. Нужно набраться терпения.

35-летний защитник провел один матч за «Юве» — против «Пармы» в чемпионате Италии (1:0), в котором он забил единственный мяч.

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