Кьеллини после финала Кубка Италии подтвердил уход из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Интера» (2:4 д.в.) в финале Кубка Италии признался, что покинет команду летом.

«Я еще не решил, завершу ли я карьеру или просто покину «Ювентус». Чувствую, что «Ювентусу» нужен шанс расти и возложить на этих парней ответственность проводить по 50 матчей каждом сезоне, а не только 20. Это правильно. Я мечтал финишировать с трофеем, но все равно счастлив, потому что это мой выбор. Буду принимать решение вместе с семьей, у меня есть кое-какие идеи, но сейчас я хочу подготовиться к матчам сборной», — приводит Football Italia слова Кьеллини.

Ранее появилась информация, что 37-летний итальянец может продолжить карьеру в MLS, где им интересуются два клуба.