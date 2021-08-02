Кьеллини подписал новый контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» на официальном сайте объявил, что заключил новый контракт с защитником Джорджо Кьеллини. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Ранее появилась информация, что 36-летний Кьеллини будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, прошлое соглашение Кьеллини с «Ювентусом» истекло 30 июня. Защитник стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионата Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012. На Евро-2020 Джорджо провел 5 игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника финальный матч стал 95-м за всю карьеру в составе национальной команды.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года, его контракт истек в конце июня 2021-го. В общей сложности футболист провел за туринцев 535 матчей (36 голов, 24 результативные передачи) и стал девятикратным чемпионом Италии.