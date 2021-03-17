Кьеллини может завершить карьеру по окончании сезона

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может завершить игровую карьеру по окончании сезона-2020/21, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, такое решение 36-летний итальянец может принять из-за серьезной травмы колена, которая заставила пропустить игрока большую часть сезона. Кроме того, его контракт с туринцами истекает летом 2021 года.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. Вместе с туринским клубом защитник стал 9-кратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем Кубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2006/07 Кьеллини вместе с «Юве» стал чемпионом серии B.