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Кьеллини может вернуться в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Защитник Джорджо Кьеллини покинул пост в «Лос-Анджелесе», сообщает Football Italia.

По данным источника, футболист может вернуться в «Ювентус», за который высутпал 17. Ранее сообщалось, что он может стать техническим директором туринского клуба.

Не исключено и возвращение в сборную Италии, где уже работает голкипер Джанлуиджи Буффон.

39-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в «Лос-Анджелес», где завершил карьеру и в январе 2024 года вошел в тренерский штаб американского клуба.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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