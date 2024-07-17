Кьеллини может вернуться в «Ювентус»
Защитник Джорджо Кьеллини покинул пост в «Лос-Анджелесе», сообщает Football Italia.
По данным источника, футболист может вернуться в «Ювентус», за который высутпал 17. Ранее сообщалось, что он может стать техническим директором туринского клуба.
Не исключено и возвращение в сборную Италии, где уже работает голкипер Джанлуиджи Буффон.
39-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в «Лос-Анджелес», где завершил карьеру и в январе 2024 года вошел в тренерский штаб американского клуба.
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4
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|0
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9
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|0
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10
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11
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|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
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|0
|0
|0-0
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20
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
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|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
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