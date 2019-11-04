Кьеллини может стать новым директором «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может получить руководящую должность в туринском клубе после завершения карьеры, утверждает Tuttosport. 35-летний итальянский футболист восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

По информации СМИ, Кьеллини уже начал обучение обязанностям директора. Футболист планирует восстановиться после травмы к февралю-марту 2020 года и поиграть до конца текущего сезона.

На матче 11-го тура серии А «Ювентус» — «Торино» (1:0) Кьеллини наблюдал за игрой туринцев с трибун вместе с президентом Андреа Аньелли, его заместителя Павла Недведа, генерального директора Фабио Паратичи и спортивного директора Федерико Керубини.

Ранее Кьеллини получил высшее образование в области экономики.

В текущем сезоне футболист принял участие в одном матче за «Ювентус» и забил один гол.