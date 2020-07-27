«Ювентус» стал чемпионом Италии сезона-2019/20. Туринский клуб обеспечил себе титул за два тура до конца сезона благодаря победе над «Сампдорией» (2:0).

Для «Юве» это чемпионство стало девятым подряд. В его составе только один футболист участвовал во всех девяти победных сезонах — защитник Джорджо Кьеллини.

Кьеллини перешел в «Юве» в 2005 году и провел в общей сложности 510 матчей. Он стал одним из лидеров команды, оставшихся в «Ювентусе» после его исключения из серии A в 2006 году из-за коррупционного скандала.

В сезоне-2019/20 35-летний футболист провел за клуб 4 матча и забил 1 мяч.

Еще один ветеран команды — вратарь Джанлуиджи Буффон — сезон-2017/18 отыграл в «ПСЖ».