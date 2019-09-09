Кьеллини будет сидеть на скамейке запасных «Ювентуса» в роли «неиграющего капитана»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, несмотря на тяжелую травму, будет находиться на скамейке запасных команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, итальянец будет пребывать на скамейке в роли «неиграющего капитана» во всех матчах, включая гостевые. Исключение может быть сделано в том случае, если это будет мешать графику его восстановления.

35-летний игрок провел один матч в нынешнем сезоне, после чего получил разрыв крестообразных связок колена. Его возвращение на поле ожидается не ранее марта.

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