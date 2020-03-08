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Кажется, Роналду повторил шутку Заболотного. Реакция португальца на пустую микст-зону

8 марта 2020, 23:14
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с юмором отреагировал на пустую микст-зону перед матчем 26-го тура чемпионата Италии против «Интера». Из-за эпидемии коронавируса игра проходит при пустых трибунах. Пройдя мимо пустой микст-зоны португалец сделал вид, что хлопает болельщикам по рукам.

Примечательно, что за несколько часов до этого эпизода похожим образом пошутил нападающий Антон Заболотный, который после игры с «Уралом» (2:0) прошел через пустую микст-зону со словами «без комментариев, спасибо большое».

Ювентус — Интер

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