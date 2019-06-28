Кажется, Лукаку уже собрался в "Интер". Посмотрите на его рубашку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в сториз Инстаграма опубликовал фото, которое может косвенно подтверждать его переход в "Интер". Бельгийский форвард в сториз "Инстаграма" опубликовал фото в черно-синей рубашке - это цвета миланского клуба.

Лукаку считается главной трансферной целью "Интера" в это межсезонье. По данным СМИ, его стоимость "МЮ" оценил в 75 миллионов фунтов. "Интер" рассматривает вариант аренды за 10 миллионов.