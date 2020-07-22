Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Сассуоло» в 35-м туре чемпионата Италии (2:1) признался, что не знал о продлении клубом контракта с главным тренером Стефано Пиоли. Специалист подписал двухлетнее соглашение.

— Мы выиграли сложный матч против команды, которая играет в хороший футбол. Ехали сюда, чтобы победить, — цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича. - Мы делаем красивые вещи, но сезон еще не закончился. Все еще боремся за нашу цель. Хотим на пятое место, но квалификация Лиги Европы — тоже хорошо.

У меня осталось три игры и 10 дней, но никто мне ничего не говорил, и больше ничего не ожидаю. Новый контракт Пиоли? Я ничего не знал. Узнаете что-то новое здесь каждый день. Поскольку я здесь, таблица говорит, что «Милан» должен быть вторым.