Кавани попал в сферу интересов «Фиорентины»

«Фиорентина» может подписать летом нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб хотел бы заключить контракт с форвардом, покинувшим «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Препятствием могут стать высокие требования уругвайца по зарплате.

35-летний уругваец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» осенью 2020 года. В 59 матчах за «МЮ» Кавани забил 19 голов.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей и забил 2 гола.