Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Парижский клуб следит за выступлениями центрального хавбека. Скауты «ПСЖ» присутствовали на матче «фиалок» с «Болоньей» (1:1), где наблюдали за игрой 22-летнего итальянца.

Действующий контракт Кастровилли с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за «Фио», отличившись тремя голами и двумя ассистами.