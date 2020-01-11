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Кастровилли попал в сферу интересов «ПСЖ»

14:12
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Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Парижский клуб следит за выступлениями центрального хавбека. Скауты «ПСЖ» присутствовали на матче «фиалок» с «Болоньей» (1:1), где наблюдали за игрой 22-летнего итальянца.

Действующий контракт Кастровилли с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за «Фио», отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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