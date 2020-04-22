Кастильехо пожертвовал больницам Малаги 3 тысячи масок

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо решил помочь Малаге в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает La Vanguardia, 25-летний испанец пожертвовал родному городу 3 тысячи защитных масок.

?Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 557 710 человек. Умерших — 177 670, выздоровевших — 695 002.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется