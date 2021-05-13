Кассано считает, что «Ювентус» позорно провел чемпионат

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал игру «Ювентуса» в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1).

«Если бы в конце первого тайма «Юве» проигрывал 0:4, никто бы и слова не сказал. В начале матча в его ворота поставили ошибочный пенальти, а Буффон совершил прекрасный сэйв, но в целом у «Сассуоло» было много моментов. А потом оказывается, что «Ювентус» побеждает 3:1.

«Ювентус» в этом сезоне – настоящее разочарование. Он провел чемпионат позорно», - приводит слова Кассано Juventus News 24 со ссылкой на Bobo TV.

«Ювентус» с 72 очками идет на пятом месте чемпионата Италии. У «Сассуоло» 56 очков и восьмая позиция.