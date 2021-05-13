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Кассано считает, что «Ювентус» позорно провел чемпионат

13 мая 2021, 23:59
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал игру «Ювентуса» в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1).

«Если бы в конце первого тайма «Юве» проигрывал 0:4, никто бы и слова не сказал. В начале матча в его ворота поставили ошибочный пенальти, а Буффон совершил прекрасный сэйв, но в целом у «Сассуоло» было много моментов. А потом оказывается, что «Ювентус» побеждает 3:1.

«Ювентус» в этом сезоне – настоящее разочарование. Он провел чемпионат позорно», - приводит слова Кассано Juventus News 24 со ссылкой на Bobo TV.

«Ювентус» с 72 очками идет на пятом месте чемпионата Италии. У «Сассуоло» 56 очков и восьмая позиция.

Дополнительная информация:

https://www.juventusnews24.com/cassano-bobo-tv-live-twitch-dichiarazioni-sassuolo-juve-stagione-oscena/

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